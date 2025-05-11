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Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО

Гаглоев: Южная Осетия вместе с Россией добьется победы на СВО
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Жители Южной Осетии, как и власти республики, поддерживают бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине и уверены в том, что добьются победы в этом общем с Россией деле. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь», — заявил южноосетинский лидер.

Гаглоев добавил, что в республике все понимают, что СВО является общим с Россией делом и исход операции станет общим с ней будущим.

Президент Южной Осетии подчеркнул, что никто не сомневается в достижении совместной очередной победы.

Среди прочего Гаглоев отметил, что Южная Осетия высоко ценит братские отношения с Российской Федерацией и всегда поддерживает решения Москвы, включая проведение специальной военной операции.

Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая Гаглоев посетил парад Победы на Красной площади. Российский лидер отметил, что рад видеть главу республики. Он поздравил его и жителей региона с 9 Мая и упомянул, что 22 тыс. югоосетин внесли свой вклад в победу, а 10 тыс. из них не вернулись с фронта.

Ранее Путин пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать Южную Осетию.

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