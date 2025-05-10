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В Кремле начались переговоры Путина и президента Южной Осетии

Переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым начались в Кремле
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РИА «Новости»

Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.

До этого Путин встретился с абхазским коллегой Бадрой Гунбой. В ходе встречи глава государства отметил, что рад видеть Гаглоева и поздравил его, а также народ Абхазии с Днем Победы. Путин упомянул, что 55,5 тыс. абхазцев внесли свой вклад в победу, а 17,5 тыс. чел. не вернулись с фронта.

Также сообщалось, что после того, как Путин проведет встречу со своим коллегой из Южной Осетии, наступит очередь встречи с журналистами. Российский лидер, как ожидается, встретится после полуночи не только с российскими журналистами, но и с представителями западных телекомпаний, таких как CNN, NBC и BBC.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о том, что Путин «взорвет американский прайм-тайм».

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