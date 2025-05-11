Путин сделает все возможное, чтобы поддержать Южную Осетию

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Российский лидер отметил, что рад видеть главу республики. Он поздравил его и жителей региона с 9 Мая и упомянул, что 22 тыс. югоосетин внесли свой вклад в победу, а 10 тыс. из них не вернулись с фронта. По словам Путина, сейчас отношения РФ и республики строятся на основе договора о союзничестве, который был заключен в 2015 году.

«Мы, как и в предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, чтобы поддержать Южную Осетию», — пообещал лидер РФ.

Он добавил, что Москва готова сотрудничать с Цхинвалом в сферах здравоохранения, экономики, образования, безопасности и соцсфере.

Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о том, что Путин «взорвет прайм-тайм».