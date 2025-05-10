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Глава Южной Осетии выразил уверенность в победе РФ на СВО

Президент Южной Осетии Гаглоев: мы вместе с Россией добьемся победы на СВО
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РИА «Новости»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что республика и Россия вместе достигнут поставленных целей в ходе спецоперации на Украине (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы высоко ценим братские отношения с Российской Федерацией и всегда поддерживаем решения Москвы, включая проведение специальной военной операции», — заявил он.

До этого корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что после того, как Владимир Путин проведет встречу с Аланом Гаглоевым, наступит очередь встречи с журналистами. Корреспондент издания отмечает, что Путин встретится после полуночи не только с российскими журналистами, но и с представителями западных телекомпаний, таких как CNN, NBC и BBC.

Издание также пишет, что есть информация о содержании разговора — планируется, что на встрече речь пойдет об украинском конфликте. Также российский лидер, вероятно, подведет итоги четырехдневных встреч и прошедшего празднования 80-летия Победы.

Ранее Путин обратился к гражданам Германии на немецком языке.

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