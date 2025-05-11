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Военкоры рассказали о ситуации в зоне СВО после окончания перемирия

«Военкоры Русской Весны»: в небе над Украиной не зафиксированы дроны
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Станислав Красильников/РИА Новости

После завершения трехдневного перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в воздушном пространстве Украины не зафиксировано полетов ударных дронов или ракетных пусков. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«В течение суток после окончания перемирия данные о применении беспилотников или ракет со стороны ВСУ отсутствуют», — отметили авторы канала.

Срок объявленного Россией перемирия в честь 80-летия Победы завершился 11 мая, однако формирования Вооруженных сил Украины продолжили боевые действия, зафиксированы 9 318 нарушений режима прекращения огня.

Перемирие действовало с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая. Его инициатором выступил президент России Владимир Путин, предложивший временное прекращение огня в конце апреля. Однако уже 3 мая украинский лидер Владимир Зеленский публично отверг эту инициативу.

Ранее на Западе парад Победы в Москве оценили фразой «триумф Путина».

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