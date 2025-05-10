В пакистанском МИД прокомментировали удары по индийской территории

Удары по территории Индии со стороны пакистанской армии носят оборонительный характер. Об этом в эфире телеканала Geo TV заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

«Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и полностью готовы в свете недавней региональной напряженности. Недавний военный ответ был исключительно оборонительной мерой», — заявил Дар.

По мнению главы пакистанского дипломатического ведомства, международное сообщество должно заставить Индию «осознать серьезность своих ошибок».

Также в межведомственной службе по связям с общественностью армии республики заявили, что Вооруженные силы (ВС) Пакистана уничтожили аэродром, расположенный в индийском городе Сирса.

В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус», заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Своими целями Исламабад назвал индийские авиабазы и ракетные объекты. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Ранее в Пакистане заявили об ударе Индии по трем авиабазам.