Мадуро понравился Парад Победы в Москве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил прошедший в Москве Парад Победы 9 мая. Об этом венесуэльский президент написал в Telegram-канале.

«Поздравляем президента Владимира Путина и весь российский народ с Днем Победы <...> Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-й годовщине Победы Красной армии над фашизмом», — написал Мадуро.

Также президент России Владимир Путин пообещал своим коллегам из Кубы и Венесуэлы Мигелю Диас-Канелю и Николасу Мадуро оставаться с ними в контакте.

Президент Кубы Диас-Канель присутствовал на параде в честь 80-летия Победы и позже стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы.

Также Путин на арабском языке выразил благодарность главе Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси за поздравления с 80-летием Победы.

Ранее в Британии сравнили празднование Дня Победы в Москве и Киеве.