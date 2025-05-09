В Москве завершился парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 годы).

В параде приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, Росгвардии, МЧС, подразделения армий дружественных государств.

По данным оборонного ведомства, более 1,5 тыс. военнослужащих парадных расчетов — ветераны специальной военной операции.

В центре столицы прошла историческая и современная техника. В состав механизированной колонны вошли 183 единицы военной техники. В составе колонны была бронетехника, пусковые установки стратегического ракетного комплекса «Ярс», системы противовоздушной обороны С-400 и другая техника.

В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что участвующую в параде Победы военную технику отправят на СВО.