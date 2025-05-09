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В Британии сравнили празднование Дня Победы в Москве и Киеве

The Guardian: празднование Дня Победы в Москве прошло масштабнее, чем в Киеве
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Ivan Sekretarev/Reuters

На Западе отметили существенный контраст между празднованием Дня Победы в Москве и Киеве. В то время как в российской столице прошли масштабные торжества с участием многочисленных мировых лидеров, украинская столица отметила эту дату более скромно и практически без высокопоставленных иностранных гостей, пишет британское издание The Guardian.

Издание подчеркнуло, что Москва провела «самый большой в истории» парад, демонстрируя военную мощь на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, и приняла таких лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Луис Инасиу Лула да Силва, а также главу Словакии Роберта Фицо. В Киеве же, напротив, День Победы прошел без крупных парадов и с минимальным иностранным представительством — в основном на уровне министров, а не глав государств.

«Россия проводит в Москве пышный — «самый большой в истории» — парад в ознаменование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и демонстрирует свою военную мощь на фоне продолжающейся спецоперации на Украине», — говорится в материале.

До этого президент России Владимир Путин высоко оценил прошедший на Красной площади парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.

«Хороший!» — сказал Путин журналистам, оценивая парад.

Ранее в Кремле оценили приезд лидеров иностранных государств на парад Победы.

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