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В минобороны Индии рассказали, как Пакистан прикрывает свои атаки

Минобороны Индии: Пакистан использует гражданские лайнеры для прикрытия своих атак
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PradeepGaurs/Shutterstock/FOTODOM

Пакистан использует гражданские авиалайнеры в качестве прикрытия для ракетных атак на Индию, осуществляет их, не закрывая свое воздушное пространство. Об этом заявили в министерстве обороны Индии, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что пакистанская сторона не закрывала свое гражданское воздушное пространство, несмотря на то, что 7 мая Исламабад предпринял «неудачный неспровоцированный удар» беспилотником и ракетой.

В индийском министерстве отметили, что данные действия являются небезопасными для гражданских рейсов.

До этого сообщалось, что армии Индии и Пакистана в ночь на 9 мая обменялись интенсивными залпами снарядов и выстрелами через свою границу в Кашмире.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

На следующий день глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.

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Конфликт Индии и Пакистана
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