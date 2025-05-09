Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин «‎на ногах» пообщался с гостями приема в Кремле, в том числе Фицо и Аббасом

РИА: Путин на приеме в Кремле после Парада ‎на ногах пообщался с Фицо и Аббасом
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, «‎на ногах» пообщался с некоторыми из них, в том числе премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Палестины Махмудом Аббасом, пишет РИА Новости.

После парада в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием от имени президента, на котором присутствовали иностранные лидеры. Провожая их после приема, российский лидер тепло попрощался с коллегами.

До этого глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, прибывшая 9 мая на Украину, возмутилась приезду премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад в Москву.

Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался в Москве в 10 утра и завершился примерно в 11 часов.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами