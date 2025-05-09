Путин «‎на ногах» пообщался с гостями приема в Кремле, в том числе Фицо и Аббасом

РИА: Путин на приеме в Кремле после Парада ‎на ногах пообщался с Фицо и Аббасом

Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, «‎на ногах» пообщался с некоторыми из них, в том числе премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Палестины Махмудом Аббасом, пишет РИА Новости.

После парада в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием от имени президента, на котором присутствовали иностранные лидеры. Провожая их после приема, российский лидер тепло попрощался с коллегами.

До этого глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, прибывшая 9 мая на Украину, возмутилась приезду премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад в Москву.

Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался в Москве в 10 утра и завершился примерно в 11 часов.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее Путин назвал День Победы главным праздником в России.