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Индия и Пакистан обменялись мощными артиллерийскими ударами

AP: Индия и Пакистан обменялись интенсивным артиллерийским огнем
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Stringer/Reuters

Армии Индии и Пакистана в ночь на 9 мая обменялись интенсивными залпами снарядов и выстрелами через свою границу в Кашмире. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, в результате ударов по меньшей мере пять мирных жителей приграничного района не выжили. В Пакистане необычайно интенсивная ночь артиллерийских обстрелов привела к ранению мирных жителей в 12 районах вблизи линии контроля, которая разделяет Кашмир. Люди в приграничных городах сообщают, что стрельба продолжалась до утра пятницы, 9 мая.

«Мы привыкли слышать перестрелки между Пакистаном и Индией на линии контроля, но вчера вечером все было иначе», — сказал агентству местный житель Мохаммад Шакил, живущий недалеко от границы в секторе Чакоти.

Агентство со ссылкой на военных чиновников Индии утверждает, что пакистанские войска обстреляли индийские посты в ночные часы артиллерией, минометами и огнем из пушек в нескольких местах в контролируемом Индией Кашмире. Собеседники АР заявили, что индийские солдаты ответили на это, вызвав ожесточенные перестрелки до раннего рассвета.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

На этой неделе между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев — в нем участвовали 125 боевых самолетов, сообщил CNN. По заявлению Исламабада, во время него были сбиты пять индийских истребителей — в их числе могут быть три Rafale французского производства. В Нью-Дели эту информацию отрицают и обвиняют Пакистан во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.

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