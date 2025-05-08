Крупнейший бой в новейшей истории: Индия и Пакистан провели масштабное воздушное сражение

Между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев — в нем участвовали 125 боевых самолетов, сообщил CNN. По заявлению Исламабада, во время него были сбиты пять индийских истребителей — в их числе могут быть три Rafale французского производства. В Нью-Дели эту информацию отрицают и обвиняют Пакистан во лжи.

Между истребителями Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в новейшей истории, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник в пакистанских спецслужбах.

По его словам, в общей сложности 125 истребителей сражались более часа, при этом ни одна из сторон не покидала свое воздушное пространство, а ракетные обстрелы происходили на расстоянии до 160 км.

По словам источника телеканала, обе стороны не были готовы отправлять свои истребители в воздушное пространство соперника из-за риска быть уничтоженными над чужой территорией. В 2019 году пилот индийских ВВС был сбит над Пакистаном, остался жив и использовался Исламабадом в пропагандистских целях — его показывали по телевидению как трофей. Подобных унижений на этот раз не захотели обе стороны.

В Пакистане утверждают, что итогом боя стали пять сбитых индийских истребителей, марку и модель которых CNN не уточняет.

Был ли Rafale?

Секретарь по иностранным делам Индии Викрам Мишри опроверг заявление Пакистана о сбитых индийских самолетах. При этом никакой конкретики он не привел. Как пишет The Times of India, на пресс-конференции он заявил, что в подобных заявлениях Пакистана нет ничего удивительного, так как «эта страна начала лгать, как только появилась на свет».

В свою очередь, пакистанское издание The News International со ссылкой на высокопоставленного представителя французских спецслужб утверждает, что в воздушном бою были сбиты три истребителя Rafale производства Франции . Газета ссылается на фотографии с места крушения самолета, на которых видна маркировка производителя. При этом в публикации уточняется, что некоторые эксперты сомневаются в принадлежности детали, в то время как другие утверждают, что на фото — топливный бак от Rafale.

Американский журнал The Military Watch Magazine (MWM) также приводит фото обломков сбитого Rafale с серийным номером и сообщает, что победу над ним в воздушном бою, предположительно, одержал недавно приобретенный ВВС Пакистана китайский истребитель J-10C, в котором частично используются технологии пятого поколения. При этом китайская модель втрое дешевле французской.

В связи с этим MWM напоминает о скандале, случившемся в Индии при закупке достаточно дорогих и относительно слабых воздушных машин во Франции. В 2016 году за каждый из 36 приобретенных Rafale было заплачено по $241,7 млн, что делало их одними из самых дорогих в мире. Издание отмечает, что в случае, если французские истребители не оправдают надежд в реальных воздушных боях, Индия, скорее всего, ускорит планы по закупке российских истребителей пятого поколения Су-57 и/или организует глубокую модернизацию имеющегося у нее парка истребителей СУ-30МКИ.

В отличие от Rafale, китайский истребитель J-10С получил от MWM высокую оценку. Отмечается, что при невысокой цене он использует сложные радиолокационные технологии, композитные материалы и авионику, многие из которых изначально были разработаны для китайской программы истребителей пятого поколения J-20. Кроме того, J-10C обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.

Атака Индии на Пакистан: что случилось? Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной... 07 мая 08:11

С чего начался конфликт

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился в апреле 2025 года из-за вооруженного нападения на туристов на союзной территории Джамму и Кашмир, которую контролирует Индия. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Фронт сопротивления» — ответвление террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России), которая базируется в Пакистане.

6 мая индийская армия объявила о начале операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры», расположенной на территории Пакистана. В Нью-Дели заявляли, что «продемонстрировали значительную сдержанность в выборе целей» и ни один объект пакистанской армии атаке не подвергся. При этом министр обороны Пакистана заявил, что удары Индии пришлись исключительно по гражданским объектам. Исламабад в ответ на действия Индии провел ракетную атаку по целям на ее территории.

Противостояние двух ядерных держав продолжается, полномасштабная война не исключена.