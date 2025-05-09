Минобороны РФ сообщило о более 5 тыс. нарушениях Киевом режима прекращения огня

Минобороны: Украина нарушила режим прекращения огня более пяти тысяч раз

Украина за время объявленного перемирия совершила уже 5 026 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, по всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1 455 обстрелов российской стороны из ствольной артиллерии, танков и минометов. Также 23 обстрела совершили с применением реактивных систем залпового огня.

«Кроме того, осуществлено 3 502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.

Инициатива президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы вступила в силу в четверг, 8 мая. Перемирие, объявленное из гуманитарных соображений, действует с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Согласно решению Путина, все боевые действия на этот период приостанавливаются. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.