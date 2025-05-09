В МО РФ пообещали зеркально реагировать на нарушение перемирия

Вооруженные силы РФ будут зеркально реагировать на нарушение перемирия украинской стороной. Об этом заявили в министерстве обороны РФ, передает «Интерфакс».

Как заявили в МО РФ, российские войска будут действовать «адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие. Глава Украины посчитал, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее канцлер Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от длительного перемирия.