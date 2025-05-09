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Мерц пригрозил России санкциями

Канцлер Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от длительного перемирия
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Friedrich Merz/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в рамках конфликта на Украине и полноценные переговоры. Его слова приводит Stern.

Политик призвал Москву «наконец-то встать на путь настоящих мирных переговоров».

«Если этого не произойдет, мы не будем сомневаться вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки еще больше усилить санкции», — сказал Мерц.

До этого еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

Ранее глава МИД Польши раскрыл, кто может стать посредником по Украине вместо США.

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