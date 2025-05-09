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Белоусов подписал указ о проведении салютов в день Победы

Белоусов подписал указ о проведении салютов в городах-героях в день Победы
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Илья Питалев/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Праздничные фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле. Также залпы прогремят в городах, где размещены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, — в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Астрахани, Самаре, Уссурийске, Новочеркасске, Хабаровске и других городах.

До этого в Москве завершился парад, посвященный 80-й годовщине Победы. В нем приняли участие более 11,5 тыс. военнослужащих Минобороны РФ и других ведомств.

Перед началом парада президент РФ Владимир Путин назвал День Победы важнейшим праздником российского народа и отметил, что в России его отмечают как самый главный для каждой семьи.

Ранее сообщалось, что войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы.

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80 лет Победы
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