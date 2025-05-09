Войска беспилотных систем впервые приняли участие в параде Победы

Войска беспилотных систем впервые поучаствовали в параде Победы в Москве

Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил диктор, впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. Это подразделение представило различные типы беспилотников и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Также тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» и новейшее самоходное артиллерийское орудие (САУ) «Мальва» впервые были продемонстрированы на параде Победы в столице.

«Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка», — сказал диктор.

До этого президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в сопровождении высокопоставленных зарубежных гостей.

В честь юбилея Победы в российскую столицу приехали лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Праздничные мероприятия также посетили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, узбекский президент Шавкат Мирзиёев, а также Эмомали Рахмон, возглавляющий Таджикистан. Список почетных гостей не ограничился только этими именами — участие в торжествах приняли и другие представители дружественных государств.

Ранее в некоторых регионах России решили отказаться от парада Победы.