Индия приостановила рейсы гражданской авиации на севере страны

Индия приостановила рейсы гражданской авиации в 24 аэропорта на севере страны

На севере Индии 24 аэропорта временно не принимают гражданские рейсы на фоне обмена ударами между вооруженными силами страны и военными Пакистана. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным портала, индийские власти закрыли для пассажирских авиаперевозок аэропорты в городах Джодхпур, который является штатом Раджастхан, а также в Лудхиане и Амритсаре (штат Пенджаб).

Со среды, 7 мая, все крупнейшие авиаперевозчики Индии, в числе которых Air India, а также IndiGo и SpiceJet, отменили свыше 100 авиарейсов.

«Интерфакс» отмечает, что приостановку полетов гражданской авиации могут отменить в субботу, 10 мая, утром.

В свою очередь пакистанское издание Dawn пишет, что все аэропорты в Пакистане продолжают функционировать. Все возможные изменения в графике воздушного движения являются прерогативой авиакомпаний.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада.

7 мая глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог объяснил, кому выгоден конфликт между Индией и Пакистаном.