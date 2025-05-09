Индийские пограничники уничтожили террористов на границе с Пакистаном

Семь террористов было уничтожено на границе Индии с Пакистаном. Об этом говорится в заявлении пограничных сил безопасности Индии, передает ТАСС.

Отмечается, что попытки прорыва границы в округе Самба штата Джамму и Кашмир были пресечены 8 и 9 мая. Ликвидировано по меньшей мере семь террористов, а также нанесен серьезный урон пакистанскому посту в Дхандхаре.

Утром 9 мая министерство обороны Индии заявило, что армия страны успешно отразила атаки пакистанских беспилотников и других средств поражения в приграничных районах.

На этой неделе между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев — в нем участвовали 125 боевых самолетов, сообщил CNN. По заявлению Исламабада, во время него были сбиты пять индийских истребителей — в их числе могут быть три Rafale французского производства. В Нью-Дели эту информацию отрицают и обвиняют Пакистан во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.