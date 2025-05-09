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Индия заявила об отражении атак пакистанских беспилотников

Армия Индии сообщила об успешном отражении атак пакистанских дронов
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны Индии заявило, что армия страны успешно отразила атаки пакистанских беспилотников и других средств поражения в приграничных районах. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Атаки беспилотников были эффективно отражены, и на них был дан достойный ответ», — отметило минобороны Индии.

В ведомстве уточнили, что Пакистан нанес удары вдоль всей западной границы в ночь на 9 мая.

Незадолго до этого телеканал NDTV сообщил, что Военно-морские силы Индии начали наносить удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках «операции возмездия». Они приступили к операции после «серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире».

Накануне между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев — в нем участвовали 125 боевых самолетов, сообщил CNN. По заявлению Исламабада, во время него были сбиты пять индийских истребителей — в их числе могут быть три Rafale французского производства. В Нью-Дели эту информацию отрицают и обвиняют Пакистан во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.

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Конфликт Индии и Пакистана
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