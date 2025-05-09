Военно-морские силы Индии начали наносить удары по Пакистану

Военно-морские силы Индии начали наносить удары по многочисленным целям в Пакистане в рамках «операции возмездия». Об этом сообщил телеканал NDTV.

Индийские ВМС начали операцию после «серьезной эскалации со стороны Пакистана в виде попыток ракетных ударов в Джамму и Кашмире», говорится в публикации.

По данным объединенного штаба обороны Индии, в ночь на 9 мая Пакистан атаковал военные базы Индии в Джамму, Патханкоте и Удхампуре с использованием ракет и беспилотников.

Накануне сообщалось, что между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев — в нем участвовали 125 боевых самолетов, сообщил CNN. По заявлению Исламабада, во время него были сбиты пять индийских истребителей — в их числе могут быть три Rafale французского производства. В Нью-Дели эту информацию отрицают и обвиняют Пакистан во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

В свою очередь глава минобороны Пакистана заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.