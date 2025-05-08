Медведев заявил, что не сомневается в итогах спецоперации на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у него нет никаких сомнений в том, какими будут итоги специальной военной операции России на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что в России абсолютное большинство патриотически настроенных граждан.

До этого Медведев заявлял, что нужно поддерживать участников СВО, которые хотят реализовать себя на «гражданке». По его мнению, военных, которые вернулись с фронта, надо окружить заботой и помочь им реализовать себя. Медведев считает, что этим вопросом должна заняться «Единая Россия». Он подчеркнул, что от этого зависит будущее страны.

В начале марта сообщалось, что президент РФ Владимир Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить для всех без исключения ветеранов спецоперации гарантированный объем мер поддержки.

Позже, в апреле, состоялось первое заседание комиссии. Уточняется, что она будет работать и после завершения СВО.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.