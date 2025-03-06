Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО

Вопрос с получением статуса ветерана боевых действий для участников СВО из числа заключенных («Шторм Z») будет решен, пообещал во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«По поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые пришли из мест лишения свободы <...>. Мы обязательно это исправим. Я здесь не вижу никаких проблем», — сказал российский лидер.

При этом, как отметила замглавы Минобороны РФ Анна Цивилева, соответствующий законопроект уже есть, но долго проходит согласование. Путин в ответ пошутил, что у него «большие связи», и он договорится с депутатами и кабмином об ускорении процедуры.

До этого российский президент сообщил, что губернаторы работают с душой по поддержке бойцов СВО. Он подчеркнул, что руководители регионов стараются по максимуму поддерживать бойцов и членов их семей.

Ранее Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО.