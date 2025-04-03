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Медведев призвал дать возможность участникам СВО реализоваться на «гражданке»

Медведев: надо помочь участникам СВО реализоваться на «гражданке»
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Софья Сандурская/РИА Новости

Нужно поддерживать участников специальной военной операции (СВО) на Украине, которые хотят реализовать себя на «гражданке». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

«Нужно поддерживать и помогать вообще всем участникам СВО, кто готов приложить свои силы на «гражданке», — сказал Медведев.

По его мнению, военных, которые вернулись с фронта, надо окружить заботой и помочь им реализовать себя. Медведев считает, что этим вопросом должна заняться «Единая Россия». Он подчеркнул, что от этого зависит будущее страны.

10 марта сообщалось, что президент РФ Владимир Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и их семей. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить для всех без исключения ветеранов спецоперации гарантированный объем мер поддержки.

3 апреля состоялось первое заседание комиссии. Уточняется, что она будет работать и после завершения СВО.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.

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