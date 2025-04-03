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Комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО проводит свое первое заседание

В России начала работу комиссия Госсовета по поддержке ветеранов СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Комиссия Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов специальной военной операции, а также их семей проводит свое первое заседание. Об этом пишет «Интерфакс».

Помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии подчеркнул, что ее задача состоит в том, чтобы обеспечить для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый объем мер поддержки. Он обратил внимание на необходимость координации усилий федеральных и региональных властей.

«Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объемах поддержки», — отметил Дюмин.

Комиссия будет работать не только в период СВО, добавил он.

10 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и их семей. Это решение было принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов РФ и фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, Путин поручил распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.

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