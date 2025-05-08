Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов наградил отличившихся на СВО военнослужащих

Минобороны: Белоусов вручил «Золотые Звезды» отличившимся на СВО военнослужащим

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся военнослужащим-участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что Белоусов выразил благодарность военнослужащим за верность присяге. Кроме того, министр обороны выразил уверенность, что солдаты российской армии и впредь будут достойно исполнять свой воинский и служебный долг.

Также Белоусов поздравил военнослужащих с наступающим праздником — Днем Победы, пожелав крепкого здоровья и новых достижений на благо Отечества.

Незадолго до этого Белоусов сообщил, что на сегодняшний день свыше 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых награждены боевыми орденами и медалями. При этом глава оборонного ведомства отметил, что 330 российских военнослужащих удостоены звания Героя РФ.

В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в России запускается программа «Народный герой», целью которой станет признание и поощрение обычных людей мирных профессий, отличившихся в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами