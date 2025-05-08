Белоусов наградил отличившихся на СВО военнослужащих

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся военнослужащим-участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что Белоусов выразил благодарность военнослужащим за верность присяге. Кроме того, министр обороны выразил уверенность, что солдаты российской армии и впредь будут достойно исполнять свой воинский и служебный долг.

Также Белоусов поздравил военнослужащих с наступающим праздником — Днем Победы, пожелав крепкого здоровья и новых достижений на благо Отечества.

Незадолго до этого Белоусов сообщил, что на сегодняшний день свыше 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых награждены боевыми орденами и медалями. При этом глава оборонного ведомства отметил, что 330 российских военнослужащих удостоены звания Героя РФ.

В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в России запускается программа «Народный герой», целью которой станет признание и поощрение обычных людей мирных профессий, отличившихся в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.