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В России запустят программу «Народный герой» для обычных людей, работающих в зоне СВО

Владимир Рогов заявил о запуске программы «Народный герой»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В России запускается программа «Народный герой», целью которой станет признание и поощрение обычных людей мирных профессий, отличившихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, такими людьми могут быть спасатели, волонтеры, врачи, электрики, учителя, государственные служащие. Рогов подчеркнул, что об их повседневном подвиге должна знать вся страна.

Проект запущен в тестовом режиме в Запорожской области, но подобную практику планируют распространить в Херсонской области и Донбассе, в остальной зоне проведения СВО, а также в Белгородской, Брянской, Курской областях.

Название программы определят сами граждане посредством голосования, пока она носит рабочие версии – «Народный герой», или «За други СВОя».

Рогов добавил, что людей, наиболее отличившихся при поддержании мирной жизни в прифронтовых регионах, планируется поощрять в размере 100 тысяч рублей. Первое вручение премии планируется в конце февраля 2025 года.

При оглашении послания Федеральному собранию в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил о старте новой программы для ветеранов и участников спецоперации под названием «Время героев». Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военных для дальнейшей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных предприятиях.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящей элитой России.

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