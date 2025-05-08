В Индии заявили, что пакистанские СМИ выдают сбитый на Украине беспилотник за индийский

Власти Индии опровергли пакистанских СМИ о том, что около города Лахора был перехватили индийский дрон. Об этом сообщили в департаменте прессы правительства Индии, его цитирует ТАСС.

По данным ведомства, издания использовали снимок, который относится к конфликту на Украине, он был сделан в 2022 году, подчеркнули в департаменте.

«Действительно ли этот индийский беспилотник был сбит в Пакистане? Пакистанские специалисты поделились старым снимком, на котором утверждается, что пакистанская армия перехватила беспилотник, упавший в Гуджранвале, Пакистан», — говорится в заявлении ведомства.

Там также опровергли сообщения пакистанских пользователей социальных сетей о якобы крушении индийского истребителя.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Телеканал NDTV сообщал, что порядка 70 террористов были ликвидированы. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сказал, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Также он заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Ранее политолог рассказал, решатся ли Индия и Пакистан применить ядерное оружие.