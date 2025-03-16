Восьмерым бойцам СВО присвоили звание «Герой Чеченской Республики»

Рамзан Кадыров присвоил звание «Герой Чеченской Республики» восьмерым участникам СВО. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

На видео зафиксирован момент, как замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов передал награды бойцам.

«В знак признания их ратных заслуг мною принято решение присвоить Бекхану Юнусову (Аид), Вахе Сааеву (Ваха), Султану Магомадову (Охотник), Андрею Кудашкину (Архангел), Сергею Исмаилову, Олегу Трейдину, Рустаму Джабраилову и Лечи Зулаеву высшее звание Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Медаль Героя Чеченской Республики представляет собой восьмиконечную звезду из 70 г золота 750-й пробы. На основной части сверху есть надпись «Къонах» («Герой»). На нижней части расположен лозунг «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». На обратной стороне медали полное наименование награды «Герой Чеченской Республики».

Звание Героя Чеченской Республики учредили в регионе по поручению главы республики в 2022 году. Наградой отмечают успехи бойцов в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее Адам Кадыров получил новую награду.