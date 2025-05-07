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В Подмосковье задействовали вертолет для ликвидации беспилотника ВСУ

Mash: вертолет Ка-52 сбил беспилотник ВСУ в Подмосковье
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Подмосковье впервые использовали вертолет Ка-52 для того, чтобы сбить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как вертолет преследует беспилотник, после чего наносит удар по воздушной цели.

Официальной информации о ликвидации беспилотника в регионе на данный момент не поступало.

Вечером 7 мая над территорией Вологодской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Днем 7 мая Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

В Кремле заявили, что Киев этими атаками демонстрирует свою склонность к террористическим действиям.

Ранее в Костромской области отразили удар беспилотника ВСУ.

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