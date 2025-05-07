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В Кремле высказались об активных атаках украинских дронов перед 9 Мая

Песков: Украина продолжает показывать склонность к террористическим действиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины продолжают демонстрировать свою склонность к террористическим действиям. Так представитель Кремля прокомментировал активные атаки украинских беспилотников на российскую территорию перед 9 Мая.

Песков подчеркнул, что спецслужбы и военные РФ принимают все необходимые меры для того, что празднование Великой Победы прошло спокойно в стабильной и мирной обстановке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Москву и Подмосковье беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) уже несколько дней. В ночь на 6 мая дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над столичным регионом 19 дронов. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье беспилотниками «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг.

Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее в Госдуме допустили «асимметричный ответ» на атаки БПЛА Украины.

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Атаки БПЛА на Россию
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