Над Вологодской областью сбили два беспилотника

Филимонов сообщил об уничтожении двух дронов над Вологодской областью

Над территорией Вологодской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты над Череповецким районом, уточнил он. В настоящее время на месте падения дронов организована работа экстренных служб, добавил губернатор.

Днем 7 мая Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.