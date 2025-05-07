В Костромской области отразили удар беспилотника ВСУ

В Нейском районе Костромской области отразили атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разрушений и пострадавших нет, об этом сообщал глава региона Сергей Ситников в официальном Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе работают сотрудники Минобороны и силовых ведомств.

«На территории муниципалитета могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — написал губернатор.

7 мая в Тульской области отражали третью волну атак украинской армии. По словам главы региона Дмитрия Миляева, ситуация находится под контролем, при налетах никто не пострадал, однако в области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал местных жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Третий день подряд ВСУ атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Тульская область накануне налетам не подвергалась, однако этой ночью ее атаковали многократно. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы.

Ранее на подлете к Москве сбили еще два беспилотника.