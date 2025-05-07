В Минобороны РФ рассказали о поражении объектов ВСУ за сутки

Российские войска за прошедшие сутки поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВС России использовали для ударов оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в заявлении Минобороны.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что президент России Владимир Путин якобы поручил российскому оборонному ведомству выбрать цели в Киеве для ракетного комплекса «Орешник».

При этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что они уже определены.

Ранее в США призвали пересмотреть траты на технику из-за дронов.