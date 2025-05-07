Украинский дрон атаковал скорую в Алешках Херсонской области

Сальдо: украинский БПЛА попал в скорую в Алешках Херсонской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по скорой в Алешках Херсонской области. Фельдшер получил травму, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в момент удара скорая находилась на территории Центральной районной больницы.

«Произошло три сброса, фельдшер получил легкую контузию. Скорая повреждена настолько, что восстановлению, скорее всего, не подлежит»‎, — написал Сальдо.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

По информации заместителя председателя правительства Херсонской области Сергея Черевко, в налете на рынок участвовало около 30 украинских ударных беспилотников.

Ранее украинских солдат обвинили в обстрелах машин скорой помощи в Алешках.