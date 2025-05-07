Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 7 мая приступили к новой волне наступления на поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Авторы канала уточнили, что в направлении российских позиций из Сумской области выдвинулась бронегруппа противника с танком и боевой бронемашиной. Разведчики и десант Вооруженных сил (ВС) РФ встретили их ответным огнем.

«Один украинский танк был сожжен в ходе боя. Противник продолжает подвозить пехоту на квадроциклах. Также враг продолжает боевую активность на окраине Теткино», — говорится в сообщении.

Как отметили автора канала, сам поселок Теткино практически зачищен от ВСУ в ходе боев. Однако украинские войска, по словам военкоров, продолжают копить силы в приграничье для новых атак, которые запланированы на ближайшее время.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Дня Победы. С полуночи с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая он ввел режим прекращения огня. Тех же самых действий ожидают и от Украины.

6 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае нарушения перемирия со стороны Киева, Россия даст адекватный ответ.

Ранее российский депутат объяснил новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область.