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Российский депутат объяснил новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Депутат Колесник: ВСУ атакуют Курскую область для улучшения переговорных позиций
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска хотят обеспечить лучшие переговорные позиции для Киева, поэтому пытаются вновь захватить приграничные районы Курской области. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся «выцепить» участок территории между Курском и Белгородом. При этом они планируют удерживать соответствующий плацдарм до начала переговоров между Москвой и Киевом.

«Потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут, или они совсем Украину потеряют», — добавил парламентарий.

Как сказал депутат, у Киева нет «козырей в рукаве» для торга с Москвой. По этой причине украинские власти надеются захватить часть территории РФ и использовать ее, чтобы на переговорах добиться выполнения своих условий.

«Но наши ребята не дадут, конечно, этого сделать», — подчеркнул Колесник.

В конце он выразил уверенность, что ВСУ продолжат попытки захватить Курскую и Белгородскую области. По словам законодателя, украинские войска потеряли колоссальное количество солдат при попытках вторгнуться в данные регионы.

5 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на военных корреспондентов сообщил о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. Журналист Юрий Котенок рассказал, что украинские формирования подорвали мост в районе населенного пункта Званное и нарастили интенсивность ударов в направлении поселка Теткино.

Ранее в Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины.

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