Samaa TV: Пакистан на 48 часов закрыл воздушное пространство для всех рейсов

Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство для всех гражданских самолетов. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV.

Это решение привело к прекращению приема и выпуска внутренних и международных рейсов. Международный аэропорт столицы страны, Исламабада, закрыт, все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в расположенный на крайнем юге страны аэропорт Карачи.

Власти Пакистана порекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорты, а уже находящимся там их покинуть. Управление гражданской авиации заявило, что авиасообщение возобновится после того, как ситуация стабилизируется.

6 мая сообщалось, что в пакистанской части Кашмира произошли многочисленные взрывы. В министерстве обороны Индии заявили, что удары по Пакистану последовали за террористическим актом в Пахалгаме.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Власти Индии обвинили в случившемся спецслужбы Пакистана.

Ранее Россия выразила готовность к посредничеству между Индией и Пакистаном.