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Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство

Samaa TV: Пакистан на 48 часов закрыл воздушное пространство для всех рейсов
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Depositphotos

Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство для всех гражданских самолетов. Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV.

Это решение привело к прекращению приема и выпуска внутренних и международных рейсов. Международный аэропорт столицы страны, Исламабада, закрыт, все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в расположенный на крайнем юге страны аэропорт Карачи.

Власти Пакистана порекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорты, а уже находящимся там их покинуть. Управление гражданской авиации заявило, что авиасообщение возобновится после того, как ситуация стабилизируется.

6 мая сообщалось, что в пакистанской части Кашмира произошли многочисленные взрывы. В министерстве обороны Индии заявили, что удары по Пакистану последовали за террористическим актом в Пахалгаме.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Власти Индии обвинили в случившемся спецслужбы Пакистана.

Ранее Россия выразила готовность к посредничеству между Индией и Пакистаном.

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