В Минобороны Индии объяснили удары по Пакистану

Минобороны Индии: удары по Пакистану последовали за терактом в Пахалгаме

Удары по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана последовали за варварским терактом в Пахалгаме, заявили в министерстве обороны Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы Индии нанесли удары по объектам в Пакистане в рамках операции «Синдур».

«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не сопровождались эскалацией», — добавили в министерстве.

Там отметили, что ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям, а Индия продемонстрировала «значительную сдержанность в выборе целей и методов их реализации».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» и нанесли удар по террористам в Пакистане.

22 апреля вооруженная группировка атаковала группу туристов в Пахалгаме, одном из самых посещаемых городов индийского региона Джамму и Кашмир, в результате чего 26 человек получили несовместимые с жизнью травмы, среди них было 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», являющаяся ответвлением радикальной террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России), которая базируется в Пакистане.

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