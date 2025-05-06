Ветераны из США примут участие в параде Победы на Красной площади

Ушаков анонсировал участие ветеранов из США в параде Победы в Москве

На торжественном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая на Красной площади, ожидается присутствие ветеранов из США, Израиля, Армении и Монголии. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, слова которого передает РБК.

Шествие начнется в 10:00 по московскому времени. Точное количество участников пока не разглашается, однако, по словам министра обороны Андрея Белоусова, в параде задействованы не только российские военнослужащие, включая участников СВО, но и иностранные военные подразделения.

Всего приглашения направлены представителям 19 дружественных стран. Семь из них — государства бывшего СССР. Отдельно отмечено, что в ноябре 2024 года Кремль подтвердил участие воинских формирований КНДР в мероприятии.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

1 мая сообщалось, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключалось, что речь шла о Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ президента США Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Украины выступил с заявлением о параде Победы в Москве.