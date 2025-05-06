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Путин проведет более 15 встреч с лидерами других стран в дни празднования 80-летия Победы

Путин проведет более 15 встреч с иностранными лидерами по случаю 80-летия Победы
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Восьмидесятилетие Победы — это действительно важное событие, и, собственно, международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня — 7,8, 9, 10 мая», – уточнил Ушаков.

Он также добавил, что в эти дни в Россию прибудут три иностранных лидера с официальными визитами, подчеркнув, что ряд бесед состоится «на ногах».

По словам Ушакова, список гостей, которых Москва ожидает на грядущий парад Победы, состоит из 29 иностранных лидеров.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что прием почетных гостей, прибывших в Москву из других стран по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Кремле. Песков отметил, что всех иностранных гостей лично пригласил Владимир Путин.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятность нового разговора Путина с Трампом.

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80 лет Победы
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