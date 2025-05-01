Гость из США: СМИ сообщили о приезде Марко Рубио в Москву на 9 Мая

Источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет об американском госсекретаре Марко Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. На торжества в честь 9 Мая в Москве особенно ждут председателя КНР Си Цзиньпина, также в столицу РФ прибудут как минимум 18 глав других государств.

Государственный секретарь США Марко Рубио может прилететь в Москву для участия в параде Победы 9 мая, сообщил телеканал «Звезда» в своем » target=«_blank»>Telegram-канале со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Соединенные Штаты могут быть представлены на высоком уровне, сообщил наш собеседник. Не исключено, что речь идет об участии госсекретаря США Марко Рубио», — сказано в сообщении.

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Еще 16 января американское издание Newsweek со ссылкой на источник в Кремле утверждало, что президент России Владимир Путин ожидает специального «большого» гостя из США на ежегодном параде Победы. Тогда же отмечалось, что это будет человек из администрации Трампа или связанный с ней. Например, в 2020 году торжества в Москве посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Сам Трамп тогда якобы тоже хотел посетить парад, но под давлением советников отказался от этой идеи.

В конце февраля французское издание Le Point со ссылкой на источники написало, что принять участие в параде может сам президент США.

«Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным», — сказано в материале.

Якобы президенты договорились о личной встрече после телефонного разговора. При этом сам Трамп на следующий день опроверг информацию о своей поездке в Москву:

«Нет, я не поеду».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп не приедет. По его словам, стороны не достигли такой договоренности. Европейские политики, в частности, из Германии не захотели приехать на Парад. Посол страны в России Александера Ламбсдорфа уточнила, что украинский кризис является причиной отказа. Недавно изменил решение о визите и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вместо него в Москву приедет глава минобороны страны Раджнатх Сингх. Вероятно, это связано с обострившимся конфликтом на границе Индии и Пакистана.

Кого ждут в Москве?

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Российские власти особенно ждут председателя КНР Си Цзиньпина. Песков заявил, что он точно прибудет в Москву. Для него организуют специальный визит, так как его приезд в российскую столицу имеет большое значение. Также подтвердили участие в параде главы или представители как минимум 18 стран.

«Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника и разделяют нашу гордость за эту Победу, за Победу над нацизмом... Россия имеет действительно не просто союзников, но имеет очень много стран, которые близки по духу к нашей идеологии, к нашему мировоззрению», — отметил Песков.

В Европе недовольны

В середине апреля власти ЕС предостерегли страны-кандидаты на вступление в объединение от участия в параде Победы в Москве.

«Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе», — заявила глава дипмиссии ЕС Кая Каллас.

Формально послание было адресовано Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии. Однако на сам парад пригласили только президента Сербии Александра Вучича. Он не только принял приглашение, но и отправил сербских военнослужащих принять участие в параде.

30 апреля европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос напрямую предупредила Вучича, что его поездка в Москву повлечет последствия. В ответ сербский президент заявил, что все равно примет участие в параде. Однако представители правительства и армии Сербии все же не будут задействованы в мероприятии.