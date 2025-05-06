МИД Украины выступил с заявлением о параде Победы в Москве

МИД Украины: участие военных третьих стран в параде Победы в Москве неприемлемо

Украина считает неприемлемым участие военных третьих стран в параде Победы на Красной площади. Об этом заявили в МИД республики, передает «РБК-Украина».

В ведомстве подчеркнули, что отправка «нейтральными странами» военных для участия в параде будет расцениваться в Киеве как потеря нейтральности.

«Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что Украина будет считать участие в параде Победы поддержкой СВО. МИД республики также призвал к достойному чествованию «коллективной победы над нацизмом».

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что торжественные мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Победы, посетят 29 зарубежных лидеров.

Ушаков уточнил, что в России ожидают визита лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, а также Боснии и Герцеговины. Помимо этого, парад Победы планируют посетить главы Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Ранее в Госдуме предостерегли Украину от попыток атаковать Россию 9 мая.