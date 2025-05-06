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Россия и Украина провели обмен пленными

РФ и Украина провели обмен пленными в формате 205 на 205 при посредничестве ОАЭ
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Алексей Куденко/РИА Новости

205 российских военнослужащих вернулись с территорий, контролируемых Украиной. Взамен Киеву переданы 205 пленных из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.

Сейчас российские военные размещены в Белоруссии. Им оказали медицинскую помощь и предоставили возможность связаться с родными. В ближайшее время их перевезут в Россию для прохождения реабилитации в специализированных учреждениях Минобороны.

Организацию гуманитарной операции обеспечили Объединенные Арабские Эмираты, выступившие нейтральным посредником. Это уже не первый случай, когда ОАЭ способствуют обмену пленными между сторонами конфликта.

5 мая депутат Верховной рады Александр Ковалев сообщил, что на днях может пройти новый обмен пленными между Украиной и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что на утро 1 мая был запланирован обмен пленными между Россией и Украиной, однако Киев сорвал это мероприятие.

Ранее в Кремле назвали количество вернувшихся в РФ пленных на Пасху.

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