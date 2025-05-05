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Украинский депутат сообщил о возможном обмене пленными при посредничестве ОАЭ

Депутат Ковалев: обмен пленными России и Украины может произойти на днях
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Депутат Верховной рады Александр Ковалев на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что на днях может пройти новый обмен пленными между Украиной и Россией при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Надеюсь, что на днях ОАЭ снова нас удивит и поможет с очередным обменом наших пленных, ждем и надеемся на то, что на днях кто-нибудь дождется своих родных из почетного плена», — поделился Ковалев.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов говорил, что на утро 1 мая был запланирован обмен пленными между Россией и Украиной, однако Киев сорвал это мероприятие.

По его словам, из-за этой ситуации тысячи людей не будут знать о судьбе своих близких.

Рогов утверждает, что украинская сторона атаковала рынок в Алешках уже после срыва договоренностей.

В Кремле назвали количество вернувшихся в РФ пленных на Пасху.

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