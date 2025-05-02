Украину обвинили в срыве обмена пленными

На утро 1 мая был запланирован обмен пленными между Россией и Украиной, однако Киев сорвал это мероприятие. Об этом в своем Telegram-канале утверждает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, из-за этой ситуации тысячи людей не будут знать о судьбе своих близких.

Рогов утверждает, что украинская сторона атаковала рынок в Алешках уже после срыва договоренностей.

До этого президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Объединенные Арабские Эмираты продолжат прилагать усилия по посредничеству в обмене пленными между Россией и Украиной.

19 апреля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли РФ передала республике 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 своих военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. В Минобороны поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество при «пасхальном» обмене военнопленными.

В Кремле назвали количество вернувшихся в РФ пленных на Пасху.