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Над Владимирской областью ночью был уничтожен беспилотник

Авдеев: силы ПВО уничтожили над Владимирской областью украинский беспилотник
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MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Владимирской областью беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Авдеев.

«Ночью на территории Владимирской области силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он.

По словам губернатора, в результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений в области зафиксировано не было.

Министерство обороны России утром 6 мая сообщило, что силы противовоздушной обороны ночью сбили над регионами России 105 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В ночь на 6 мая системы ПВО сбили в общей сложности 19 беспилотников, направлявшихся к Москве. Сергей Собянин в своем сообщении заявил, что никто не пострадал. Обломки одного из сбитых украинских дронов были обнаружены на Каширском шоссе.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также ночью 6 мая сообщил о сбитии десяти украинских беспилотников в его регионе.

Ранее аэропорты трех городов России временно приостановили работу.

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