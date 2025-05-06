Аэропорты трех городов России временно приостановили работу

В аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова временно ограничили полеты

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временные ограничения ввели на работу аэропортов Калуги, Волгограда и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, речь идет о калужском Грабцево, волгоградском Гумраке и саратовском Гагарине. Три воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

Аналогичные ограничения ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковном Жуковском.

В ночь на 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, летевших на столицу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.