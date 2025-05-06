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Десять беспилотников сбили ночью в Пензенской области

В Пензенской области ночью сбили 10 беспилотников, разрушений нет
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MOD Russia/Global Look Press

Десять украинских беспилотников сбили ночью в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью... Жертв и разрушений нет», — написал Мельниченко.

Он рассказал, что на месте работают службы экстренного реагирования.

В ночь на 6 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об украинской атаке на электроподстанцию в Рыльске. В результате нее ранения получили двое несовершеннолетних — 14-летняя девушка и 17-летний юноша — город остался без электроснабжения.

Силы ПВО ночью также отразили атаку украинских БПЛА на Москву. В столице сбили более 10 беспилотников, обломки одного из них упали на Каширском шоссе.

Ранее аэропорты трех городов России временно приостановили работу.

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